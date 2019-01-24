بغداد 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسلقي صاحب مطعم مصرعه في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت شمال بغداد، بينما لقي إرهابيان مصرعهما لدى مداهمة قوة أمنية منزلاً كانا فيه شرق العاصمة العراقية.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين فتحوا اليوم النار من أسلحة كاتمة للصوت على صاحب مطعم بحي أور شرق بغداد، مما أسفر عن مصرعه في الحال.إلى ذلك لقي إرهابيان مصرعهما، فيما تم القبض على ثالث إثر مداهمة قوة أمنية منزلاً شرق بغداد.وذكر مصدر أمني عراقي في بيان صحفي أن قوة تابعة للشرطة الاتحادية داهمت اليوم منزلاً في منطقة العبيدي شرق بغداد، يختبئ فيه 3 إرهابيين مطلوبين للعدالة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأثناء المداهمة أطلق الإرهابيون النار على القوة الأمنية، مما اضطرها الرد على مصادر النيران, مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ,والقبض على الثالث، فضلاً عن ضبط بندقيتي كلاشنكوف .// انتهى //21:45ت م0268