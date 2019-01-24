بريدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسالتقى محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم أمس بمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح ، وذلك في مقر فرع الهيئة ببريدة بحضور ومشاركة وكيل محافظ عنيزة سعد السليم وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .وتناول اللقاء عدداً من المواضيع التي تهم التنمية السياحية بمحافظة عنيزة ومنها استعراض المسارات السياحية الجديدة بالمحافظة.وأوضح المشيقح أن اللقاء تناول العمل المشترك في تطوير المسارات السياحية الحالية وتفعيلها بالرحلات السياحية ومناقشة المشاريع الفندقية الجديدة وآلية دعمها والفعاليات السياحية بعنيزة خلال الفترة القادمة ومناقشة تأهيل عدد من المواقع التراثية بالمحافظة والاستفادة منها كمواقع جذب سياحي، مشيداً بما تقدمه لجنة التنمية السياحية في عنيزة من تفعيل مميز لدور ومهام اللجنة واهتمام ومتابعة للمشاريع والأنشطة السياحية بالمحافظة والذي يخدم محافظة عنيزة ومنطقة القصيم سياحياً .// انتهى //21:59ت م0270