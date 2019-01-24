الظهران 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم ، برنامج تعريفي بعنوان " أخطار التقنية والجرائم المعلوماتية ومكافحتها والحد من انتشارها "، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الجانب المعلوماتي ، وذلك في مقر الجامعة في الظهران.وهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي في نشر الثقافة الرقمية وحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الانترنت، وغرس قيم الانتماء الوطني في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات والتحذير من مخاطر ما من شأنه المساس بأمن الوطن أو تداول المقاطع ونشرها.وسلط البرنامج الضوء على مفهوم الجرائم المعلوماتية، ماهيتها وأركانها وانواعها وأدوات الابلاغ عنها وطرق الحماية منها.//انتهى//22:44ت م0274