الدوادمي 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسعقدت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء اليوم اللقاء التعريفي بالاختبارات الدولية TIMSS " " بحضور مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال الحمادي ومدير الإشراف التربوي مناور العتيبي وعدد من القيادات التعليمية، وذلك بمركز التدريب النسوي.وأكد مدير التعليم خلال اللقاء أهمية هذه البرنامج في تطوير التعليم من خلال رفع مستوى تحصيل الطلبة في المواد الدراسية والمهارات التعليمية وتحسين المخرجات للمدارس المشاركة في الاختبارات الدولية بما يعود بالنفع على الميدان التعليمي.وتضمن اللقاء الذي استهدف مشرفو ومشرفات الرياضيات والعلوم والصفوف الأولية ومشرفو ومشرفات الجودة، عدداً من المحاور منها التعريف بالاختبار وأهدافه، ومتطلباته، والاستعداد له، ونماذج الأسئلة، ومدارس العينة في تعليم الدوادمي .// انتهى //22:45ت م0275