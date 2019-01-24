عمّان 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.وتطرق اللقاء إلى الأزمة السورية ، وجهود دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ، لضمان استمرار تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.//انتهى//23:00ت م0276