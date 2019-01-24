سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
الخميس 1440/5/18 هـ الموافق 2019/01/24 م واس
عمّان 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى الأزمة السورية ، وجهود دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ، لضمان استمرار تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.
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23:00ت م
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