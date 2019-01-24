جدة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واس‏ نظمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا ‏(UBT)، بمقرها أمس ، حفلاً للأدباء والمثقفين والإعلاميين المشاركين في الدورة الـ(15) من ملتقى قراءة النص، الذي نظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بحضور المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام عبدالله بن حسن الكناني، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله السلمي .وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن الشراكة مع النادي الأدبي اثقافي بجدة، وفرع جمعية الثقافة والفنون ‏تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لمد جسور التواصل مع كافة القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع الثقافي من أبرزالقطاعات التي نسعى ‏إلى تأصيلها ‏في الجامعة، مواكبين بذلك ‏رؤية المملكة 2030، في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات .وأشار إلى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تعد ‏إحدى أبرز قطاعات التعليم الخاص التي حققت أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز، ‏وها هي اليوم تفتح الأبواب على مصراعيها ‏لكل من يساهم في تطوير ‏المخرجات التعليمية لأبنائنا الطلاب.من جانبه قدم رئيس "أدبي جدة " الدكتور عبدالله السلمي ، الشكروالتقديرلجامعة الأعمال والتكنولوجيا على الاستضافة والدعم غير المحدود لبرامج وأنشطة في النادي، وفي مقدمتها ملتقى قراءة النص .‏وفي ختام الحفل ‏جرى توقيع إتفاقية تعاون ‏بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا والنادي الأدبي الثقافي بجدة .// انتهى //23:16ت م0277