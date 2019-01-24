عام / بلدية الفرشة تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية
الخميس 1440/5/18 هـ الموافق 2019/01/24 م واس
ظهران الجنوب 18جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واس
صادرت بلدية مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم , 104كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية .
وكثف قسم صحة البيئة جولاته التفتيشية على جميع المحلات للتأكد من استكمال الاشتراطات و التراخيص اللازمة لهذه الأنشطة ،واتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
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23:16ت م
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