ظهران الجنوب 18جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسصادرت بلدية مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم , 104كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية .وكثف قسم صحة البيئة جولاته التفتيشية على جميع المحلات للتأكد من استكمال الاشتراطات و التراخيص اللازمة لهذه الأنشطة ،واتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.// انتهى //23:16ت م0278