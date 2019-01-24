بيروت 18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 24 يناير 2019م واسالتقت مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان في مكتبها بوزارة الإعلام اللبنانية اليوم، وفدًا شبابيًا سعوديًا من "برنامج التبادل المعرفي والثقافي" (الاتجاه).وقدم رئيس مجلس إدارة "سبيشل دايركشن" شادي فؤاد خوندنة، نبذة عن البرنامج واهتمامه بالتبادل الثقافي والمعرفي، مشيراً إلى أن زيارة لبنان تهدف إلى الاطلاع على النسيج الاجتماعي اللبناني.بدورها وصفت سليمان اللقاء بالمثمر جداً، مؤكدة أهمية مثل هذه البرامج في فتح المجال أمام التبادل الثقافي والحواري بين الشعوب والحضارات.// انتهى //23:19ت م0279