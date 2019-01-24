القاهرة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام مضيفه الزمالك 3-3 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، والمؤجل من الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.أحرز أهداف الزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 9 و65 ومحمود علاء في الدقيقة 42، بينما أحرز لبيراميدز البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 15 والبرازيلي كينو في الدقيقة 37، والسوري عمر خربين في الدقيقة 86.وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة، واستمر في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، بينما احتفظ بيراميدز بالوصافة برصيد 39 نقطة.// انتهى //23:52ت م0282