الأمم المتحدة 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، ضرورة أن يكثف العالم الجهود لضمان فرص التعلٌّم للجميع مدى الحياة، نهوضًا بالهدف الرابع من أهـداف التنمية المستدامة التي اتفقت دول العالم على تحقيقها بحلول عام 2030.وقال غوتيريش إن التعليم أصبح الآن في صلب أهداف التنمية المستدامة مما يسهم في الحد من مظاهر انعدام المساواة وفي تحسين الأحوال الصحية وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية موارد الكوكب.وأضاف غوتيريش في رسالته "ومع ذلك فإن عدد من لا يذهبون إلى المدرسة لا يقل عن 262 مليونا من الأطفال والمراهقين والشباب، ومعظمهم فتيات. ثم إن ملايين الملتحقين بالمدارس لا يجيدون أوليات التعليم. وهذا انتهاك لحقهم الإنساني في التعليم."وشدد بالقول "من الواجب علينا أن نعمل أكثر على تكثيف الجهود من أجل النهوض بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للكلّ وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع."ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جميع البلدان إلى زيادة الالتزام السياسي بالتعليم كقوة لإدراجها في الدفع بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //00:00ت م0284