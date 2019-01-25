محايل 18 جمادى الأولى1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسنظم مركز تيه التابع لمحافظة محايل عسير ، اليوم أمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي " صدر الكرامة "، بحضور محافظ محايل عسير محمد بن ناصر بن لبده ، وذلك على المسرح المفتوح بجادة محايل .وأكد رئيس مركز تيه عثمان بن عمر آل جراد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأهالي أن أهمية محافظة محايل وما تتميز به كونها تحتضن مهرجانا ثقافياً اجتماعياً اقتصادياً يمتد عطاءه لأكثر من ثلاثة أشهر ويشهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياج المواطن والمقيم .ونوه بالحرص والمتابعة والتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لخدمة الإنسان والمكان ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأن ينصر الجنود المرابطين على الثغور .وتخلل الأمسية عرضاً مرئياً عن النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في العصر الزاهر ، ثم ألقيت عدد من القصائد النبطية والفصحى .ثم شاهد الحضور عروضاً مرئية بعنوان "نحن السعودية" و"دخن تيه" ، و"الإنسان والمكان" و" نبات السماء " فمسرحية بعنوان "السوشال ميديا" , كما سلمت عدد من الجوائز للحضور .واختتمت الأمسية الثقافية بأوبريتًا فنياً بعنوان " أنا من دخن تيه" شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية .// انتهى //01:18ت م0285