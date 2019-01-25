القاهرة 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واساستقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ50، اليوم، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الدكتور حسن الشافعي.وأبدى الشافعي، خلال مشاركته بالصالون، إعجابه بجناح المملكة بالمعرض وبالإصدارات المختلفة فيه, مشيداً بدور المملكة في خدمة اللغة العربية وتطور الكتاب السعودي في شتى المجالات العلمية والثقافية المختلفة.وتحدث عن مجمع اللغة العربية، الذي اقترب من الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، وهدفه الأول هو الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة ودراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وتوحيدها.// انتهى //01:20ت م0286