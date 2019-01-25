الرياض 18 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 24 يناير 2019م واسقررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر وأحد من استاد الملك فهد الدولي بالرياض إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة وإقامتها يوم الاثنين المقبل.وجاء قرار اللجنة بعد عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه وبالتالي قررت نقل المباراة المجمعة في ظل عدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بعد قرار اللجنة المشكلة للنظر في وضعية أرضية الملعبين وكونهما غير جاهزين لاستضافة المباريات عليهما في الفترة الحالية .// انتهى //01:21ت م0287