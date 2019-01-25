لندن 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واستأهل فريق تشلسي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزه على توتنهام بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.وانتهى الوقت الأصلي بفوز تشلسي (2-1) ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل بعدما كان توتنهام قد فاز (1-صفر) ذهابًا على ملعب ويمبلي.وتقدم تشلسي بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما نغولو كانتي (27) وإيدين هازار (38)، وقلص الفارق لتوتنهام اللاعب فرناندو يورنتي توتنهام في الدقيقة (50).وفي ركلات الترجيح، سجل لتشلسي ويليان وسيثار أثبيليكويتا وجورجينيو ودافيد لويز، في المقابل، اكتفى توتنهام بتسجيل ركلتين ترجيحيتين فقط عبر كريستيان إريكسن وإيريك لاميلا، فيما أهدر له إيريك داير بتسديده الكرة فوق العارضة، ولوكاس مورا الذي تصدى حارس تشلسي كيبا أريثابالاغا لتسديدته.وكان مانشستر سيتي حامل اللقب حجز بطاقته أمس الأربعاء بعد فوزه على مضيفه بورتون ألبيون من الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) بهدف دون رد، بعدما كان سحقه بتسعة أهداف نظيفة ذهابًا في مانشستر على ملعب الاتحاد.وتقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في الرابع والعشرين من شهر فبراير المقبل.// انتهى //02:12ت م0289