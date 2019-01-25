نيويورك 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم، على تباين.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 31ر22 نقطة، ما نسبته 09ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 31ر24553 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 14ر0 في المئة، ما يعادل 63ر3 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 33ر2642 نقطة.وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 70ر47 نقطة، ما نسبته 68ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 46ر7073 نقطة.// انتهى //02:17ت م0290