مدريد 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واستغلب فريق ريال مدريد على جيرونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.وسجل لريال مدريد فاسكيز في الدقيقة 18، وراموس في الدقيقتين 42 و77، وبنزيما في الدقيقة 80، بينما سجل لجيرونا لوزانو في الدقيقة 7، وجرانيل في الدقيقة 66.ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الخميس المُقبل.// انتهى //03:15ت م0291