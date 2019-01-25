نواكشوط 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م واسوقعت موريتانيا اليوم مع البنك الدولي اتفاقية لتقديم منحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا .ومثّل الجانب الموريتاني في التوقيع على الاتفاقية وزير الاقتصاد المختار ولد أجاي، فيما مثّل البنك الدولي، الممثل المقيم للبنك في نواكشوط لورانت مسلاتي.وتهدف الاتفاقية إلى النشر الأتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بالإحصائيات القطاعية للصناعات البترولية والغازية والمعدنية من أجل تسهيل نفاذ الجميع إليها، إضافة إلى تعزيز الشفافية في القطاع المعدني وتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة المشكلة من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.// انتهى //05:55ت م0292