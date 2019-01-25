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الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الشعيبي
أمير مكة المكرمة يُكرّم مدير جامعة المؤسس وعميد معهد الفيصل
خالد الفيصل يطلع على تصاميم مشروع متنزه النقبة الحمراء بالطائف
أمير الرياض يستقبل مسؤولين بهيئة الأمر بالمعروف
أمير الشمالية يؤكد على أهمية تفعيل دور لجنة إصلاح ذات البين
فيصل بن مشعل يشيد بمشروعات تقنية المعلومات بإمارة القصيم
أمير عسير: حكومة خادم الحرمين تحرص على مصالح المواطنين
وزير الطاقة يدشّن سفينة الأبحاث العلمية «ناجل»
"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات غذائية للنازحين في مأرب وبلدة عرسال
بلدية القطيف والمجلس البلدي يقفان على احتياجات بلدة التوبي
أذربيجان تهتم بتطوير العلاقات مع المملكة اجتماع لجنة الصداقة السعودية - الهندية
حملة اعتقالات في قلقيلية والقدس
الرئيس اليمني يحذر من فشل اتفاق ستوكهولم
غريفيث للأحزاب اليمنية: مهمة كمارت انتهت وهناك من سيكمل
تركيا تلوح "منفردة" بإقامة منطقة آمنة في سورية
دفعة جديدة من النازحين السوريين يعودون طوعيا إلى بلدهم
تفجير عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الروسية في دمشق
قتيل باطلاق نار في بغداد والشرطة تطارد الإرهابيين
لبنان: الحسم خلال أسبوع وتخوف من «شياطين التعطيل»
اليونيفل تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية
البرلمان الأوروبي: لن نوافق على خروج بريطانيا دون ترتيبات أيرلندا الشمالية
«العفو الدولية»: 2018 عام العار لإيران
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