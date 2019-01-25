الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الشعيبيأمير مكة المكرمة يُكرّم مدير جامعة المؤسس وعميد معهد الفيصلخالد الفيصل يطلع على تصاميم مشروع متنزه النقبة الحمراء بالطائفأمير الرياض يستقبل مسؤولين بهيئة الأمر بالمعروفأمير الشمالية يؤكد على أهمية تفعيل دور لجنة إصلاح ذات البينفيصل بن مشعل يشيد بمشروعات تقنية المعلومات بإمارة القصيمأمير عسير: حكومة خادم الحرمين تحرص على مصالح المواطنينوزير الطاقة يدشّن سفينة الأبحاث العلمية «ناجل»"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات غذائية للنازحين في مأرب وبلدة عرسالبلدية القطيف والمجلس البلدي يقفان على احتياجات بلدة التوبيأذربيجان تهتم بتطوير العلاقات مع المملكة اجتماع لجنة الصداقة السعودية - الهنديةحملة اعتقالات في قلقيلية والقدسالرئيس اليمني يحذر من فشل اتفاق ستوكهولمغريفيث للأحزاب اليمنية: مهمة كمارت انتهت وهناك من سيكملتركيا تلوح "منفردة" بإقامة منطقة آمنة في سوريةدفعة جديدة من النازحين السوريين يعودون طوعيا إلى بلدهمتفجير عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الروسية في دمشققتيل باطلاق نار في بغداد والشرطة تطارد الإرهابيينلبنان: الحسم خلال أسبوع وتخوف من «شياطين التعطيل»اليونيفل تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانيةالبرلمان الأوروبي: لن نوافق على خروج بريطانيا دون ترتيبات أيرلندا الشمالية«العفو الدولية»: 2018 عام العار لإيران// يتبع //06:51ت م0003