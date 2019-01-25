وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها تحت عنوان (تلكؤ غريفيث قتل جهود كمارت):لم يعد هناك شك أن الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن فشلت عملياً في تحقيق أي تقدّم ملموس، وتؤكد الخلافات الأخيرة بين المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال باتريك كمارت، التي دفعت الأخير لتقديم استقالته، أن هناك امتعاضاً داخل المنظمة الأممية حول خلل الجهود المبذولة في إطار مسار السلام في اليمن، حيث من الواضح تماماً أن سياسة النفس الطويل التي ينتهجها غريفيث من خلال المبالغة في مرونة التعامل تجاه الانقلابيين سعياً منه لإنقاذ اتفاقات السويد التي لا تعدو كونها سوى حبر على ورق حتى اللحظة، أثارت حفيظة الجنرال كمارت الذي لم يجد أي تعاون يذكر من قبل الحوثيين، وهو ما يعد إهداراً للوقت في ظل تعنت عصابات الانقلاب المارقة ومضاعفتها لمعاناة الشعب اليمني.ورأت أن سياسة غريفيث الناعمة تجاه الحوثي لم تفشل في تحقيق السلام فقط، بل قدمت نتائج عكسية، حيث واصل الحوثي في اختراق الهدنة وعدم الالتزام بتسليم الحديدة والميناء ونقض اتفاقات السويد، وبالتالي الاستمرار على نهجه التخريبي المدعوم من نظام الملالي في طهران.وخلصت إلى القول إن هذه الاعتبارات دفعت كمارت للانسحاب، وتؤكد أن الحل العسكري بات الخيار الأمثل لإنهاء الانقلاب وإنقاذ الشعب اليمني وفرض سيادة الحكومة الشرعية على جميع المؤسسات حفاظاً على مدنية الدولة من الانهيار والفوضى.// يتبع //06:55ت م0005