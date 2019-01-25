واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسبحث وزسر الخارجية الأمريكي مايكل بومبو مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في واشنطن أمس مواجهة السلوك الإيراني الخبيث والخطوات التالية على العملية السياسية في اليمن.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام الحد من الأسلحة النووية، كما أكدا على متانة العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها.// انتهى //06:57ت م0007