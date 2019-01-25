الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:24ت م0014