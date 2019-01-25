القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على احتفالات مصر بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدة أن رجال الشرطة ضربوا أروع أمثلة البطولة والتضحية والفداء يوم 25 يناير 1952، دفاعًا عن المواقع الشرطية والمنشآت الوطنية.ونوهت بالمحادثات التي سيجريها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للقاهرة التي تبدأ الأحد المقبل، ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.وسلطت صحف الجمعة الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس السويسري أولي مورير، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشارت إلى المحادثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، ونظيره النيوزيلندي رون مارك، تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري.ونشرت الصحف تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، أن العملية التي أطلقها الجيش جنوب البلاد، أدت إلى القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليًا وعربيًا ومحليًا، ونجحت في إعادة الحياة إلى مدينة سبها.وعرجت على اتهام وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتقويض اتفاق السويد، ودعوته المجتمع الدولي للتعامل بجدية مع هذه الحقيقة وعدم اتهام التحالف العربي بإطالة الحرب في اليمن وعرقلة السلام.وتطرقت صحف مصر إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.// انتهى //11:00ت م0018