الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسعقد وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس لقاء في مدينة دلاس بولاية تكساس الأمريكية مع قائد الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 الذي ستستضيفه جمعية كشافة الفتيان الأمريكية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس 2019، في فرجينيا دانيل بوس فاي.واطلع الوفد خلال اللقاء على استعدادات الكشافة الأمريكية لهذا الحدث الكشفي العالمي، وتعريف قائد الجامبوري بنوعية وماهية مشاركة الكشافة السعودية في هذا الحدث، ومناقشة الآليات الممكنة لتفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بالجامبوري، واستعداد كشافة المملكة لتقديم العديد من الورش التدريبية المتعلقة بالمشروع .وقد أثنى نائب رئيس الجمعية على استعدادات الكشافة الأمريكية للجامبوري، فيما أثنى قائد عام الجامبوري على الحضور المميز للكشافة السعودية في النسخ الخيرة من مشاركتها بالجامبوري، واستعدادها للمشاركة القادمة صيف هذا العام .و في ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.// انتهى //11:41ت م0022