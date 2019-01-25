أملج 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسافتتح محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء أمس، فعاليات مهرجان "أملج التراثي البحري الخامس"، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية وتشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرعها بمنطقة تبوك, وذلك بالمنطقة التاريخية بالبلد القديم.وفي كلمة لشباب المنطقة قدموا خلالها الشكر لولاة الأمر والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على اهتمامهم بالموروث والمواقع التاريخية التي هي امتداد لماضي الآباء والأجداد, بعد ذلك قُدم أوبريت "أملج" بمشاركة فرقة أملج للفنون الشعبية ،لتختتم بعد ذلك فقرات الحفل بلون السمسمية .وتجول محافظ أملج والحضور في قصر الإمارة القديم واطلعوا على المقتنيات الأثرية التي كان يستخدمها سكان أملج قديماً.يذكر أن فعاليات مهرجان أملج التراثي البحري في نسخته الخامسة ستستمر عشرة أيام بمقر المهرجان بالمنطقة التاريخية ، وتشمل معروضات الأسر المنتجة وبرامج موجهة للأطفال، وأخرى في الموروث الشعبي، والفنون التشكيلية، والعروض البحرية، وسباق القوارب الشراعية.// انتهى //12:41ت م0025