لندن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأميركية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضًا مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، من المقرر أن تجرى خلال الأسبوع المقبل.وزادالذهب 0.2 % في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، وارتفع في العقود الأميركية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية. وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.2 %.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية اليوم. وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب. وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % مسجلا 802 دولار للأوقية.// انتهى //12:44ت م0027