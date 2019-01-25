صامطة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة جلسته الأولى ، بحضور رئيس الجمعية عبدالله يحي سهلي وأعضاء المجلس, بقاعة الاجتماعات بالجمعية.وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام المجلس واللوائح والتنظيمات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية وعقارات الجمعية ، وتوزيع مهام اللجان وتوثيق العقارات واستخراج حجج الاستحكامات والعديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.// انتهى //14:32ت م0049