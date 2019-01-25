اجتماعي / جمعية البر الخيرية بصامطة تعقد اجتماعها الأول للعام الحالي
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
صامطة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة جلسته الأولى ، بحضور رئيس الجمعية عبدالله يحي سهلي وأعضاء المجلس, بقاعة الاجتماعات بالجمعية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام المجلس واللوائح والتنظيمات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية وعقارات الجمعية ، وتوزيع مهام اللجان وتوثيق العقارات واستخراج حجج الاستحكامات والعديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
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14:32ت م
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