جيزان 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها اللجنة النسائية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة التابعة لمدينة جازان بعنوان "فن الخياطة والتفصيل" , وذلك بمقر اللجنة.وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة حاجة مغفوري على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 30 متدربة , إلى تدريب المشاركات على أسس التفصيل وكيفية اختيار الأقمشة وطرق قصها وتنمية مهارتهن في مجال الحرف اليدوية.// انتهى //14:32ت م0050