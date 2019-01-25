اجتماعي / تنمية مزهرة تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول فن الخياطة والتفصيل
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
جيزان 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
اختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها اللجنة النسائية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة التابعة لمدينة جازان بعنوان "فن الخياطة والتفصيل" , وذلك بمقر اللجنة.
وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة حاجة مغفوري على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 30 متدربة , إلى تدريب المشاركات على أسس التفصيل وكيفية اختيار الأقمشة وطرق قصها وتنمية مهارتهن في مجال الحرف اليدوية.
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14:32ت م
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