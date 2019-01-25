عام / محافظ الحُرّث يتفقد المشروعات البلدية وقرى المحافظة
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
الحرث 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
قام محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
ووقف محافظ الحرث خلال الجولة على عدد من المواقع بالمحافظة لتلمس احتياجات المواطنين ودراسة الحلول الجذرية المستقبلية الممكنة لها مع الجهات المختصة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
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