الحرث 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقام محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.ووقف محافظ الحرث خلال الجولة على عدد من المواقع بالمحافظة لتلمس احتياجات المواطنين ودراسة الحلول الجذرية المستقبلية الممكنة لها مع الجهات المختصة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //14:45ت م0051