عشق آباد 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي في مقر وزارة الخارجية التركمانية اليوم ، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف.وجرى خلال اللقاء استعراض جميع ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وما جرى إنجازه.حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية التركماني بيردي نياز ماتييف، ومسؤول قسم الشرق الأوسط ودول افريقيا قربان صفاروف.// انتهى //14:52ت م0053