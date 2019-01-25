أبو عريش 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية عياش التابعة لمحافظة أبو عريش أمس, فعاليات البرنامج التدريبي "أنامل ذهبية", بحضور مديرة القسم النسائي بالمركز عبير المحسن, بمقر اللجنة.وهدف البرنامج الذي استمر لمدة شهر إلى لتطوير الفتيات وتنمية مواهبهن في عدد من المهن والحرف اليدوية واكساب المتدربات المهارات اللازمة لتصنيع المنتوجات والمشغولات اليدوية.وتضمن البرنامج الذي استفادت منه 100 متدربة عدد من الدورات التدريبية في فن الديكوباج, والحرف اليدوية, والخرز وصناعة العطور ومهارات المسوق الناجح.// انتهى //14:52ت م0054