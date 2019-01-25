بريدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة "حواء" أمس, دورة بعنوان "تدريب المدربين" التابعة لسلسلة برنامج خبراء حواء ، التي قدمها المدربتين الدكتورة ريم بنت زيد الزيد ، وفاطمة بنت عبدالله السحيبان.واستمرت الدورة مدة أسبوعين ، حيث تناولت محاور التدريب الاحترافي والتسويق بشكل محترف، وكيفية توظيف الأنشطة والألعاب التدريبية بنجاح, وكيفية التعامل مع أنماط المدربين, فيما تحصل المتدربة من خلال برنامج التدريبي على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ١٠ أيام بمعدل ٤٠ ساعة تدريبية ، كما يتم متابعة المتدربة عامًا كاملًا لصقل خبراتها وإعدادها لسوق العمل، حيث تحصل المتدربة على عضوية لمدة عام كـمدربة معتمدة لدى لجنة "حواء".// انتهى //14:52ت م0055