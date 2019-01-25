بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستبلّغ عدد من الطلاب الفلسطينيين الذين ينتسبون الى الجامعة الأمريكية وجامعة "LAU" في لبنان أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارًا بوقف كل المنح التي تقدمها الولايات المتحدة للطلاب الفلسطينيين.وأشارت اللجان الطلابية الفلسطينية في لبنان في بيان اليوم إلى اجتماع عقد في بيروت بحضور ممثل عن السفارة الأمريكية لدى لبنان وإدارة الجامعتين واللجان الطلابية الفلسطينية تم خلاله مناقشة لقرار الأمريكي.وأبلغ ممثل السفارة اللجان الطلابية الفلسطينية أنه تلقى رسالة من الإدارة الأمريكية فيها قرار يقضي بوقف المنح التي تمنحها "mepi" أي مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، لهؤلاء الطلاب بشكل كامل ابتداًء من الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.وأوضح ممثل السفارة كذلك أن وقف المنح لا ينحصر بـ mepi، إنما يطال كل الطلاب المستفيدين من كل برامج المنح الأمريكية.// انتهى //15:13ت م0058