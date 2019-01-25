عام / قوات جيش الاحتلال تقمع مسيرة بلعين وتصيب عددًا من المشاركين بالاختناق
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
رام الله 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين : إن جنود قوات جيش الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية، وقاموا برش غاز الفلفل تجاه المشاركين في المسيرة السلمية ، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، كما قاموا بتصوير تلك الحالات من أعلى الأبراج العسكرية المقامة على الجدار العنصري.
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17:13ت م
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