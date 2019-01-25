الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسحدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد انطلاق الدورة الرباعية للصعود للدوري الممتاز يوم الخميس القادم ، التي يستضيفها نادي أبها بمشاركة أربع أندية "هجر - الشروق - أبها - النور".يذكر أن الاول والثاني من المجموعة الأولى والثانية تأهلا للتصفيات ، ويتأهل الأول والثاني من الدورة الرباعية مباشرة إلى الدوري الممتاز, فيما أسندت لجنة الحكام قيادة مباريات البطولة لكل من عبدالله العجلان, وعبدالرحمن البلهيشي, ورضا عبدالكريم, وماهر منشي, وفيصل بن حسين, وفهد المطوع, وأحمد كريري.// انتهى //17:18ت م0084