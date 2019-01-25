الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسنفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة شملت 736 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها, حيث أسفرت عن تحرير137 مخالفة، وإنذار 61 منشأة، وضبط 27 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم, حيث جاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، بناءً على الفقرة 20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على المواطنين.من جانب آخر, اجتمع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع, مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث جرى الاتفاق على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين الشاملة لقطاع السياحة.وأوضح المطوع أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً, للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعيًا المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية، مؤكداً أن مفتشي مكتب العمل سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فوراً لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.// انتهى //17:25ت م0085