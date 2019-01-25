رفحاء 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأقامت جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس, دورة حول مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية, قدمها نواف بن رحيل العنزي, حيث تهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية.وفي ختام الدورة, قدم رئيس مجلس الإدارة في جمعية "كرام" محمد عايد العنزي, درعًا تذكاريًا لمقدم الدورة, كما جرى توزيع شهادات للمشاركين فيها الذي بلغ عددهم 28 ‏متدربًا ومتدربة.// انتهى //17:31ت م0086