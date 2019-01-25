الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستقام غداً منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة في أسبوعه الـ 12 ، حيث لايزال الوحدة متصدراً ترتيب الدوري الذي سيحل ضيفاً على فريق الصفا بصفوى, بينما يقود اللقاء سمير الراجح وأحمد الكويتي.وفي حائل يستضيف الجبلين نظيره الجواء بصالة الهيئة بحائل ويقود اللقاء محمد الحناكي وعبدالله الزيدان، وعلى صالة طبرجل يلتقي طبرجل بالهداية, فيما يقود اللقاء محمد القرني وسامي المفرج.ويلتقي العدالة مع مضر على صالة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء, حيث يقود اللقاء أحمد القرني وسعيد القحطاني، وفي أقوى مواجهات الجولة التي تجمع النهضة بالخويلدية بصالة نادي النهضة, بينما يقود اللقاء سامي أمين وخالد عالم، وفي آخر المواجهات يلتقي الشرق باليرموك على صالة نادي الشعلة بالخرج, فيما يقود اللقاء خالد الزغيبي ومحمد الهويدي.// انتهى //17:39ت م0087