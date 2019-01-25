الجزائر 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن ٩٤ شخصية سياسية وحزبية أودعوا طلبات من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ١٨ أبريل القادم.وأضافت في بيان، أن عدد الأشخاص الذين أعلنوا عن نيتهم في الترشح للتنافس على تنصيب رئيس الجمهورية الموعد إلى غاية مساء الخميس، بلغ ٩٤ شخصًا من بينهم ١٢ رئيس حزب والباقي (اَي ٨٢) أحرار، مضيفا أنهم "تسلموا الحصص المخصصة لمطبوعات اكتتاب التوقيعات تطبيقًا لقانون الانتخاب" وأن العملية تجري "في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح".// انتهى //18:34ت م0095