الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم 1440/5/9هـ حفل سباقه الـ (47) على هدية ومساهمة نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط السابع تقديرية نادي الفروسية, والشوط الثامن هدية نادي الفروسية, والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية.وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع, الجائزة التقديرية للمدرب غيث الغيث مدرب الفرس "شرحببيلة" العائد ملكيتها لإسطبل منيف بن عبدالله المنيف التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع.كما سلّم المزروع الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لفيصل بن فيحان المنديل بعد فوز الفرس "ايس دانسينج" العائد ملكيتها لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن، بينما سلّم المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمالك الفرس "جوخة" سعود بن عبدالله الفراج التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع.// انتهى //18:51ت م0098