إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساغلقت الأسهم الباكستانية تعاملاتها على انخفاض .وأغلق مؤشر بورصة كراتشي على تراجع بنسبة 0.06% أي ما يعادل 24 نقطة، وأقفل عند مستوى 40264 نقطة.وبلغ حجم التداول 116774770 سهماً نفذت في 295 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 115 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 168 شركة، واستقرت قيمة أسهم 12 شركة.وسيطرت أسهم شركات المواصلات والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:52ت م0099