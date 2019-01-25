رياضي / الفيحاء يوقع مبدئياً مع الحارس الأردني عامر شفيع
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
أعلنت إدارة نادي الفيحاء التوقيع المبدئي مع الحارس الأردني الدولي عامر شفيع 36 عاماً حارس المنتخب الأردني ونادي شباب الأردن لمدة 6 أشهر.
وكان شفيع بدأ مسيرته الكروية مع نادي اليرموك وبعدها لعب للفيصلي والوحدات وشباب الأردن، وتُعد تجربته الاحترافية مع الفيحاء الثانية، بعد تجربته الاحترافية الأولى مع الإسماعيلي المصري.
// انتهى //
19:36ت م
0100