الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلنت إدارة نادي الفيحاء التوقيع المبدئي مع الحارس الأردني الدولي عامر شفيع 36 عاماً حارس المنتخب الأردني ونادي شباب الأردن لمدة 6 أشهر.وكان شفيع بدأ مسيرته الكروية مع نادي اليرموك وبعدها لعب للفيصلي والوحدات وشباب الأردن، وتُعد تجربته الاحترافية مع الفيحاء الثانية، بعد تجربته الاحترافية الأولى مع الإسماعيلي المصري.// انتهى //19:36ت م0100