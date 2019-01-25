عام / الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي على اسم جمهورية مقودينا الشمالية
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
بروكسل 19جمادى الأولى 1440ه الموافق 25يناير 2019م واس
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم باعتماد البرلمان اليوناني نهائياً موافقته على التسمية الجديدة لجمهورية مقدونيا الشمالية .
وقال بيان تم التوقيع عليه من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكل من مفوضة الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الجوار : إنهم يرحبون بالخطوة الحاسمة بالتصديق على اتفاقية بريسبا، التي اتخذها البرلمان اليوناني اليوم .
وأضاف البيان أنه ومنذ البداية،أيد الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيسا الوزراء اليوناني تسيبراس و المقدوني زاييف، بعد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
واوضح أن الأمر تطلب شجاعة سياسية وقيادة ومسؤولية من جميع الأطراف لحل أحد أكثر الخلافات الراسخة في المنطقة.
// انتهى //
19:49ت م
0101