لندن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسدعت ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث الثانية، اليوم المواطنين إلى إحترام الرأي الآخر والتوصل إلى أرضية مشتركة.ونوهت الملكة اليزابيث الثانية في رسالتها إلى أهمية التمسك بالقيم التي حافظت على تماسك المجتمع خلال القرن الماضي من خلال تذكية روح الصداقة وتقبل وجهات النظر المختلفة والإهتمام بإحتياجات الآخرين.وذكّرت الملكة من خلال الرسالة بأن كل جيل يواجه تحديات وفرصاً جديدة، وبينما نبحث عن إجابات لقضايا العصر الحديث، أنا أفضل الوصفات المجربة والمُختبَرة، مثل التحدث بشكل جيد عن بعضنا البعض واحترام وجهات النظر المختلفة، والتوحد من اجل إيجاد أرضية مشتركة، والتعاطي مع التحديات بنظرة شاملة.// انتهى //19:50ت م0102