ثقافي / انطلاق مهرجان الحنيني الثالث بعنيزة
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
عنيزة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
انطلقت فعاليات مهرجان الحنيني الثالث بثوبها الجديد في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة أمس ، والذي تنظمه الغرفة التجارية لمدة عشرة أيام.
وبيّن المشرف على اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالله الموسى أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من الزوار , حيث تزامن بداية المهرجان مع إجازة نهاية الأسبوع ، مشيراً إلى أن الفعاليات اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية , وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه , إضافة إلى الفنون التشكيلية , والتصوير , والديكوباج , والحرفيين , وفنون النحت , وعربات الأطعمة.
وأشاد الموسى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، ومتابعة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم , والجهات الحكومية المشاركة , والرعاة , والعاملين.
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19:53ت م
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