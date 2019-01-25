عنيزة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسانطلقت فعاليات مهرجان الحنيني الثالث بثوبها الجديد في سوق المسوكف الشعبي بعنيزة أمس ، والذي تنظمه الغرفة التجارية لمدة عشرة أيام.وبيّن المشرف على اللجنة العليا للمهرجان محمد بن عبدالله الموسى أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من الزوار , حيث تزامن بداية المهرجان مع إجازة نهاية الأسبوع ، مشيراً إلى أن الفعاليات اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية , وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه , إضافة إلى الفنون التشكيلية , والتصوير , والديكوباج , والحرفيين , وفنون النحت , وعربات الأطعمة.وأشاد الموسى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، ومتابعة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم , والجهات الحكومية المشاركة , والرعاة , والعاملين.// انتهى //19:53ت م0104