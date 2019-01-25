سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
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20:23ت م
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