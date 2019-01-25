الرياض 19 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة تنصيبه ملكاً لماليزيا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //20:24ت م0108