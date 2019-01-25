لندن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسرحبت الحكومة البريطانية اليوم بمصادقة البرلمان اليوناني على اتفاقية "بريسبا" التي وافق بموجبها المجلس على تغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان اليوم " تهنئ المملكة المتحدة البرلمان اليوناني على نجاحه في المصادقة على اتفاقية بريسبا", "مضيفاً "هذه لحظة تاريخية أنهت نزاعاً دام لعقود".كما أشار المسؤول البريطاني إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تساعد على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة وتمهد لعضوية مقدونيا في حلف شمال الأطلسي والانضمام للاتحاد الأوروبي.// انتهى //21:36ت م0114