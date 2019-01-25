رام الله 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساستشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب عين يبرود شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في رام الله، استشهاد الشاب أيمن أحمد عثمان حامد، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزين داخل أحد الأبراج العسكرية، المقامة بالقرب من قرية عين يبرود القريبة.وأشارت المصادر إلى، أن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد حامد لفترة من الوقت قبل تسليمه لسيارة إسعاف فلسطينية ونقله لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.وأضافت أن شاباً آخر أصيب بالرصاص الحي في اليد، جرى نقله إلى أحد مشافي رام الله لتلقي العلاج.// انتهى //21:36ت م0115