تونس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسالتقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم، وفداً من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير برامج المؤسسات المالية الإسلامية ماهر المناعي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون القائم بين تونس والمؤسسة وسبل تطويره في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.كما تطرق الجانبان إلى القمة الأفريقية لتكنولوجيا المالية الإسلامية والتي ستنظمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتونس يومي 16 و17 مارس القادم والتي تهدف إلى تبادل التجارب والتعرف على منتجات التمويل الإسلامي فضلًا عن إرسائها لأرضية ملائمة لبعث شراكات بين المؤسسات الأفريقية.وأكد الوزير التونسي بالمناسبة أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في تونس، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتوفير كل الإمكانيات في سبيل إنجاح القمة الأفريقية المرتقبة حول تكنولوجيا المالية الإسلامية.من جانبه، أكد ماهر المناعي استعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود الحكومة التونسية في معاضدة الاستثمار وتوفير التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بغاية تعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.// انتهى //21:39ت م0116