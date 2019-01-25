طوكيو 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني واكاميا كينجي عن تطلع بلاده لإنهاء الحرب وإعادة الحياة إلى طبيعتها في اليمن والعمل على إحلال السلام فيه.وأكد كينجي خلال لقاءه سفير اليمن في طوكيو سمير محمد خميس، استمرار اليابان في تقديم المعونات الإنسانية لليمن والتحرك عبر المنصات الرسمية مع المجتمع الدولي للتأكيد على تنفيذ الاتفاق.من جهته، دعا سفير اليمن في طوكيو، اليابان للقيام بدورها مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين للالتزام بتنفيذ الاتفاق وفقاً للمرجعيات الأساسية.وقال السفير خميس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن الحكومة الشرعية في بلاده، جادة في تنفيذ الاتفاق الذي قبلت به خيارًا لتحقيق السلام بينما استمرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تعنتها ومراوغتها والتفافها على الاتفاق وخرقها وقف إطلاق النار فور انتهاء مشاورات ستوكهولم.// انتهى //21:47ت م0118